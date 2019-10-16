Порой смотришь на человека и ничуть не сомневаешься, что его в капусте нашли... поздней осенью... с обмороженными мозгами. Бывают и такие представители рода человеческого, что возникают сомнения в естественном происхождении их тупости... Они явно где-то этому обучались.

Но если тупость бывает непроходимой, то бывают ли первопроходцы тупости? Что поделаешь, к очень неприятным явлениям нашего времени относится то, что только ограниченные люди оказываются очень уверенными в правоте своего дела.

Такие, как Константин Затулин, депутат Госдумы России, зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Он в очередной раз приехал в Азербайджан, не поставив в известность соответствующие госструктуры страны, ибо К.Затулин побывал в Нагорном Карабахе, на оккупированных Арменией территориях страны.

В Ханкенди К.Затулин принял участие в "международном миротворческом форуме" - так называлось это странное мероприятие - ""Сотрудничество во имя справедливости и мира", прошедшем в Ханкенди 11 октября.

Позиция официального Баку предельно ясна и жестка, ибо незаконное участие Константина Затулина, известного своей ярой проармянской позицией, в "форуме", проведенном в оккупированном городе Ханкенди, - его очередная провокация против Азербайджана.

Имя Затулина внесено в соответствующий "черный список" по причине незаконных визитов на оккупированные территории Азербайджана.

Незаконное участие Затулина в "форуме" и его необоснованные слова, носящие характер пропаганды против Азербайджана, абсолютно не соответствуют официальной позиции России.

Сотрудничество между Азербайджаном и Россией носит стратегический характер, связи интенсивно развиваются благодаря усилиям глав обоих государств. Участие Президента Азербайджана Ильхама Алиева в заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" и встреча с Владимиром Путиным в рамках мероприятия являются наглядным примером этого.

На фоне успешно развивающегося сотрудничества между двумя странами деятельность таких лиц, как Затулин, преследует цель навредить отношениям Азербайджана и России. Но, несмотря на эти усилия провокационного характера, отношения между Азербайджаном и Россией и впредь будут успешно развиваться, - такова позиция Баку.

Далее, в связи с участием Константина Затулина в мероприятии, организованном сепаратистским режимом, созданным на оккупированных территориях Азербайджана, в министерство иностранных дел Российской Федерации была направлена официальная нота, отражающая обеспокоенность азербайджанской стороны.

В ноте посольство просит российскую сторону выразить отношение по поводу заявлений открыто поддерживающего сепаратизм Константина Затулина, его высказываний провокационного характера против суверенитета и территориальной целостности нашей страны и выступлений, наносящих урон существующему сотрудничеству высокого уровня между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией. Также в ноте выражается просьба уточнить - в качестве кого российский депутат совершил визит на оккупированные территории и кем данный визит был профинансирован.

Помимо этого, была отмечена важность дачи оценки периодическим высказываниям Константина Затулина по поводу урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, которые противоречат политической позиции России, открытому искажению с его стороны исторических фактов и попыткам оправдать оккупационную политику Армении. Вместе с тем, посольство, подчеркивая факт того, что Затулин, будучи депутатом, должен нести ответственность за свои слова и поступки, просит министерство иностранных дел России принять необходимые меры.

Опять же, все очень просто и ясно.

Но не тут-то было...

Депутат Госдумы Константин Затулин поспешил заявить, что реакция Азербайджана на его недавний визит в Нагорный Карабах, оказывается, "неадекватна".

Затулин сказал, что ноту не читал, но за эти дни слышал массу оскорблений в свой адрес.

"Мои слова искажаются и передергиваются, хотя есть стенограмма моего выступления. Я в адрес Азербайджана ничего плохого не говорил, я лишь сказал, что мы выступаем за мирное решение карабахского конфликта и против любых военных угроз. Что касается угроз в свой адрес, то я к ним привык", - отметил депутат.

Что касается самой конференции в Ханкенди, то Затулин напомнил, что в ней участвовали 150 гостей из 30 стран. Была большая делегация из Соединенных Штатов, включающая сенаторов.

Российский депутат напомнил, что его объявили персоной нон-грата в Украине и Эстонии. И все за защиту прав соотечественников. Парламентарий обещает и дальше отстаивать права тех, кто в этом нуждается - в этом он видит свою роль. Что же до Азербайджана, то депутат желает ему "всего хорошего" и рассчитывает на то, что российско-азербайджанские отношения будут развиваться.

Константин Затулин опять врет, причем лжет неумело, нагло, нахраписто.

Потому вынуждены процитировать, хотя это очень неприятная и негигиеничная процедура - цитировать примитивного лгуна Затулина.

Итак, отрывки из стенограммы выступления лакея армян Затулина на форуме "друзей карабахских армян": "Люди, народы и государства для достижения своих целей порой вынуждены проходить через огонь, воду и медные трубы. Я неоднократно бывал в Нагорном Карабахе. Бывал во всех без исключения конфликтных зонах постсоветского и европейского пространства. Нагорный Карабах отличается тем, что, несмотря на все жертвы и страдания, его народ демонстрирует колоссальные достижения в мирной жизни. Люди тут живут полноценной жизнью, противостоят любым поползновениям ее перечеркнуть. Было бы нечестным с моей стороны утверждать, что все, что я говорю, во всех нюансах и подробностях, и есть официальная позиция российского государства. Я заранее знаю, что все, что я сейчас скажу, кое-кто будет изучать с лупой в руках. Да, у нас хорошие отношения и с Арменией, и с Азербайджаном. Хотя отношения с Арменией по определению носят гораздо более глубокий характер. Я уверен, что Российская Федерация как государство не допустит несправедливое решение карабахского конфликта. Русский народ в первую очередь ценит совесть и справедливость. А они на вашей стороне".

Итак, неуважаемый К.Затулин, оказывается, "в адрес Азербайджана ничего плохого не говорил" и выступал "всего лишь за мирное решение конфликта"?

Слова "честь", "советь", "логика" и "справедливость" чужды ему, он даже ненавидит их, считая честных и совестливых людей неудачниками, лузерами и чуть ли не отбросами общества.

К.Затулин всегда кормился с рук коррумпированно-олигархического режима в Армении. И кормился, надо признать, неплохо. Все его поездки и проармянские выступления щедро оплачивались сначала Кочаряном, а затем Саргсяном. Чего уж тут лукавить - даже его избрание в Госдуму от Сочи было щедро проплачено и поддержано армянской диаспорой в Краснодарском крае.

А теперь К.Затулин спешно заделался другом всех без исключения армян в общем и карабахских армян в особенности.

Но как только режим в Армении рухнул и новая власть отказалась и дальше подкармливать продажного российского депутата, в нем сразу же взыграла обида, которую он не преминул публично продемонстрировать. Кроме того, Затулин чутко уловил настроения в Кремле, где крайне недовольны слишком независимой политикой Пашиняна. Нет, если бы Пашинян согласился содержать эту проститутку в мужском обличье, то этот пройдоха, наверняка, воздерживался бы от резких выпадов в сторону внешнеполитического курса Еревана. Но Пашинян не платит. Значит, он плохой.

"Ах, какая Армения нехорошая, она засматривается на американское оружие", - патетически, заламывая руки, в лакейском экстазе восклицает Затулин. А армяне отвечают ему: ну, а твое какое собачье дело? Разве Армения - это область или республика в составе России? С какой стати армяне должны у тебя, Затулин, спрашивать разрешения, что им делать, как себя вести и у кого что покупать? Ты ж вроде депутат от российского города Сочи, а не от Армении, чтобы тебя волновали такие вопросы.

"Самое обидное заключается в том, что в нашем обществе еще есть люди, которые верят в то, что Затулин - друг "армянских государств". Нет, господа, это не так. Он никогда им не был. Просто тогда его миссия по отношению к Армении и оккупированным территориям Азербайджана четко щедро подпутывалась денежными подачками режима. А сейчас он демонстрирует всем нам свою мерзкую имперскую гримасу. Не может продажный пес быть искренним другом армянского государства", - пишут армянские СМИ.

Не буду далее цитировать армянские масс-медиа, ибо среди эпитетов К.Затулина "продажный пес" - пока что самое благоприятное для действительно продажного душой и недалекого умом "героя".

Как ни парадоксально и ни неожиданно, правы даже отмороженные в своем депрессивно-маниакальном уме дашнаки, когда Аракел Багдасарян, один из известнейших функционеров Дашнакцутюн, называет К.Затулина "сутулой шавкой, так любящей брошенную косточку".

Увы, вечный страждущий комиссар на комиссионных, неумный в своей алчности К.Затулин в который уже раз доказывает на собственном примере, что развращённый разум, пожалуй, хуже звериной глупости.

Хотя глупость может быть ситуативной, а тупость Затулина - навсегда...

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az