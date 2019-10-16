https://news.day.az/politics/1166409.html Президент Ильхам Алиев создал новое Государственное агентство - УКАЗ
Президент Ильхам Алиев создал новое Государственное агентство - УКАЗ
В Азербайджане создается Государственное агентство по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при министерстве финансов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
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