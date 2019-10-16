В Азербайджане создается Государственное агентство по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при министерстве финансов. 

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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