Этот пост, размещенный в соцсетях, можно озаглавить так: "Это все, что нужно знать о сегодняшнем Карабахе".

Скрин поста сегодня распространяется в Facebook. Пользователь Ленусик Шкалова побывала в оккупированном Карабахе, попавшись на удочку армянской пропаганды, и пережила шок - настолько обещанное не соответствовало реалиям. На оккупированных Арменией территориях Азербайджана девушка увидела разруху, нищету, беззаконие и повальный разврат.

Судите сами

Главное, о чем сегодня жалеет Ленусик Шкалова, это даже не потерянное время и разочарование. А то, что в ее загранпаспорте теперь стоит "виза" самопровозглашенного образования, которая станет препятствием, если ей захочется съездить в Азербайджан. То есть девушка испортила себе паспорт и не получила при этом ничего из обещанных впечатлений от поездки.

Зульфугар Ибрагимов