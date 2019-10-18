18 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении ряда лиц за плодотворную работу в области энергетики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.

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