https://news.day.az/politics/1167057.html Президент Ильхам Алиев наградил группу энергетиков орденами и медалями - СПИСОК
Президент Ильхам Алиев наградил группу энергетиков орденами и медалями - СПИСОК
18 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении ряда лиц за плодотворную работу в области энергетики.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.
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