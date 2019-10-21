Для того, чтобы у зарубежных антиазербайджанских центров и населения страны не возникало мысли, что в Азербайджане отсутствует сильная оппозиция, "лидеры" радикалов периодически вынуждены заниматься саморекламой, и самый лучший вариант пиара - это митинги. Али Керимли и кучка его приспешников, не смущаясь, в прошлую субботу должны были "собраться в центре Баку", проговорить свои заученные мантры, осточертевшие всем. Не получилось. Так уж повелось, что Али Керимли всегда пытается "объективно" оправдать свое очередное фиаско... "кознями властей".

Вот и на этот раз "лидер" национал-радикалов Али Керимли обвинил власти в "препятствовании" его митингу. Радикальная оппозиция в Азербайджане, по всем признакам, видит свою миссию в одной лишь критике и протестах. Между тем, любая политическая сила, претендующая на соперничество с властью, должна, по крайней мере, предложить электорату нечто дельное, способное привлечь массы, заставить их поверить в свой действительный потенциал. У нас же происходит совершенно другое: до электората они достучаться не могут. Горстка их сторонников - такие же маргиналы, как и они. Среднестатистический обыватель в Азербайджане едва ли в курсе их существования. И это неспроста. Ведь оппоненты власти, изначально всерьез нацеленные на дестабилизацию, после многолетних провалов, сегодня лишь имитируют политическую деятельность, явно потеряв веру в свои собственные силы и сомнительные планы.

Стоит также отметить, что и интерес сторонников т.н. "Национального совета" к митингам угас, а вера в своих "лидеров" ослабла настолько, что даже на разрешенные митинги приходили всего несколько сот человек. Рядовые активисты, как видно, устали от невыполненных обещаний, от бессмысленного и безрезультатного протеста. Дала явную трещину выстраивавшаяся в течение многих лет система имитационной деятельности. И эта трещина оказалась для нее смертельной.

На аудио-записях, распространенных в соцсетях, ясно слышны слова функционеров Народного фронта о том, что на запланированную в субботу незаконную акцию никто не придет. Али Керимли, понимая, что явка будет крайне низкой, и его глупая затея не имеет поддержки в обществе, сознательно пошел на обострение, на провокацию. Спрашивается, зачем? И чего этим добился Али Керимли? А того, что эпопея под названием "радикальная оппозиция" плавно подходит к концу, то есть к своему логическому завершению. Как и следовало ожидать, использовать в Азербайджане радикальную оппозиционную тематику сугубо в узко меркантильных целях не получается и не получится. Тем более у Керимли, который занят только личным пиаром. Это "лидер" оппозиции наглым образом демонстрирует обыкновенную жадность до славы и непорядочность. Последнее вообще возмутительно, ибо Али Керимли и его приспешники постоянно находятся в поиске дурачков, которых можно подставить, накрутить, спровоцировать на борьбу с властью, а затем писать про это в своих отчетах. А ведь именно благодаря рядовым членам "Нацсовета", которые по глупости причастны к их деятельности, заграничные спонсоры придают какое-то значение "лидерам". Али Керимли и его подельники из разряда горлопанов-активистов в силу иллюзорного своего восприятия действительности продолжают жизнь "пятой колонны", которая с каждым днем становится все более кислой и скучной. Они дошли до того порога, когда уже не только вся азербайджанская общественность, но и малочисленные сторонники высказываются в их адрес довольно-таки грубо и советуют впредь отказаться от бесплодной деятельности, которая давно никого не интересует.

А что же получается в итоге? У Али Керимли и других "лидеров" радикалов доминирует иллюзорное восприятие действительности, иначе бы они перестали жить жизнью "пятой колонны", которая с каждым днем становится все более кислой и скучной. Они дошли до того порога, когда вся общественность высказывается в их адрес довольно-таки грубо и советуют впредь отказаться от бесплодной деятельности, которая давно никого не интересует.

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