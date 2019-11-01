Посольство Израиля возобновило свою работу в Азербайджане. Как передает Day.Az, об этом сказали Trend в посольстве.

"Посольство Израиля в Баку, а также другие израильские дипмиссии по всему миру вернулись к работе в обычном режиме. Переговоры между сотрудниками министерства иностранных дел и министерством финансов Израиля будут продолжены", - сказали в посольстве.

Отметим, что 30 октября посольство Израиля в Баку временно приостановило работу в связи с забастовкой из-за трудового спора.

"В связи с решением министерства финансов Израиля нарушить договоренности, которые были согласованы и подписаны Генеральным директором министерства финансов 21 июля 2019 года, и применить одностороннюю процедуру в ущерб протоколу, который был в силе в течение нескольких десятилетий, мы вынуждены закрыть дипломатическое представительство", - сказали тогда в посольстве.