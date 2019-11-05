В соцсетях сегодня гуляет занятное видео, сопровождающееся насмешливыми комментариями и уже превращающееся в мем. Священники с кадилом и "святой водой" разгуливают по чьей-то вилле и распевают молитвы, а временами в кадре появляются женщина и девочка, удивительно напоминающие жену и дочь премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Оказывается не показалось - пользователи соцсетей растиражировали видео, которое выставил в своем Facebook сам премьер, и запечатлен на нем момент изгнания нечистого из дома Сержа Саргсяна, куда Пашинян со всем семейством решил переселиться.

Видимо, премьер-министр Армении посчитал, что это видео будет для него плюсом, но только снова выставил себя в неприглядном свете. Мало того, что пользователи соцсетей насмехаются над его мракобесием, он, как выясняется, еще и нарушил закон, фактически захватив самовольно чужую жилплощадь.

Аппетиты премьер-министра Армении Никола Пашиняна не знают предела. Скромный парнишка из Иджевана, прямо как старуха из "Сказки о золотой рыбке", не может остановиться. Воистину, аппетит приходит во время еды.

Николу Пашиняну нравится все, связанное с Сержем Саргсяном. Конституция, рейтинговая избирательная система, кабинет, а также особняк, пишут армянские СМИ.

Пашинян хотел опровергнуть, по его словам, связанные с домом слухи, но подтвердил информацию о том, что обеспечивает за счет госбюджета собственные кайфы. В данном случае - решает квартирные вопросы.

Как сообщил накануне "народный" премьер в ходе признательного "лайва", их семья не полюбила тот особняк, в котором они жили, и переехала в дом, в котором жил Серж Саргсян до отставки и спустя месяцы после нее.

Никол, судя по всему, положил глаз на дом Саргсяна, и как только тот его покинул, сначала потратил огромную сумму на ремонт (по его словам, бюджету это обошлось "всего лишь" в 200 тыс. долларов, но, судя по всему, он в очередной раз врет, так как затраты были намного большими), а затем переехал в него. Сердце Никола захотело обжитый Сержем Саргсяном дом. Он отверг цвет стен дома Саргсяна и захватил его точно так же, как незаконно вторгся в Дом радио.

Вопрос в данном случае не в мещанстве и алчности Никола. Вопрос в том, что он нарушил закон и, по сути, захватил квартиру. А это - уголовное преступление.

Сайт "AntiFake" обратился к данной теме и, по факту, раскрыл квартирную кражу.

ГНКО "Хозяйство частных домов Конда" выделила Николу Пашиняну, как премьеру, 3-й корпус. Между тем как премьер собственным решением переехал в 6-ой корпус, что сродни тому, если кто-то решит занять любую понравившуюся ему квартиру и поселиться в ней.

Если правоохранительные органы не возбудят после этого уголовного дела по статьям о незаконном захвате и заселении особняка, то впоследствии будут вынуждены ответить за то, почему не сделали этого, то есть будут осуждены за преступное бездействие, отмечает армянское издание.

Зульфугар Ибрагимов