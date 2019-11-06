Многим американцам неизвестно, что возле Международного уголовного суда в Гааге (Нидерланды) есть памятник, посвященный Ходжалинскому геноциду. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в материале, опубликованном в американской газете Star Tribune.

"26 февраля 1992 года армянские ультранационалисты хладнокровно убили 613 гражданских лиц в городе Ходжалы. Они осадили Ходжалы, блокировали поставки воды, электричества, продуктов питания и медикаментов. В настоящее время в Нагорном Карабахе создан незаконный, самопровозглашенный, сепаратистский режим. Предполагаемая цель ультранационалистов - объединить сепаратистский регион с Арменией", - говорится в статье.

Помимо этого, в материале рассказывается о террористических актах, совершенных армянской секретной армией за освобождение Армении (АСАЛА).

"Хотя эта группа в основном неактивна, а большинство ее членов распущено, данная организация участвовала в многочисленных террористических атаках. АСАЛА совершала покушения на турецких дипломатов и на их семьи. Тем не менее, атака на аэропорт Орли, в 1983 году в Париже, является наиболее запоминающейся. В результате нападения на киоск "Турецких авиалиний" восемь человек погибли и 55 человек были ранены. АСАЛА угрожала террористическими актами странам, которые не верили в сказки, сочиняемые в целях поддержки так называемого "геноцида армян" и установили тесные связи с Турцией", - говорится в статье.

Отметим, что Ходжалинская трагедия является кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой более двухсот лет армянскими националистами-захватчиками против азербайджанского народа.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, армянские вооруженные силы, нарушив все нормы международного права, ввели в Ходжалы тяжелую военную технику, учинили невиданную по жестокости расправу над мирным населением города, который был разрушен до основания. В ходе этой агрессии погибли 613 жителей города, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1275 человек были захвачены в заложники.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.