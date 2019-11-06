https://news.day.az/politics/1173015.html Названы СМИ для агитации на муниципальных выборах в Азербайджане
Названы СМИ для агитации на муниципальных выборах в Азербайджане
Для проведения предвыборной агитации в СМИ на предстоящих муниципальных выборах, назначенных на 23 декабря 2019 года, политическим партиям, кандидаты которых зарегистрированы в более чем половине муниципалитетов страны, блокам политических партий будут выделены бесплатный эфир и места для публикаций в СМИ.
Об этом говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана, передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
Как говорится в сообщении, это компания "Общественное телерадиовещание", газета "Азербайджан", "Халг газети" и газета "Бакинский рабочий".
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