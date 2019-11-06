Если члены "Реала" хотят реализовать свой потенциал, то Ильгар Мамедов должен уйти в отставку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Аслан Исмаилов. Отметив, что некогда возлагал большие надежды на партию "Реал", он сказал, что выступления Ильгара Мамедова после выхода на свободу вызывают у него чувство сожаления.

"Я открыто высказался на этот счет. Азер Гасымлы, который сегодня громко заявил о своей отставке, не назвав по имени, в ответ на мою критику в грубой форме оскорбил меня и выступил в защиту Мамедова. Уверен, что отставка Гасымлы пойдет на пользу "Реалу". Но хочу повториться: Ильгар Мамедов должен подать в отставку с поста руководителя партии, в руководство следует ввести одного из молодых людей из партии и продолжать коллективное управление. В противном случае "Реал" постигнет участь партии "Национальной независимости Азербайджана"", - сказал Исмаилов.

Напомним, что глава Меджлиса партии "Реал" Азер Гасымлы сегодня подал в отставку, вследствие авторитарного управления ее председателя Ильгара Мамедова.