https://news.day.az/politics/1173279.html Председатель Сейма Литвы прибыл с визитом в Азербайджан - ФОТО
Председатель Сейма Литвы прибыл с визитом в Азербайджан - ФОТО
Председатель Сейма Литовской Республики Викторас Пранцкетис прибыл с визитом в Азербайджан, сообщает в четверг Day,Az.
В международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, председателя Сейма Литовской Республики всречали заместитель председателя Милли Меджлиса Валех Алескеров и другие официальные лица.
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