Председатель Сейма Литовской Республики Викторас Пранцкетис прибыл с визитом в Азербайджан, сообщает в четверг Day,Az.

В международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, председателя Сейма Литовской Республики всречали заместитель председателя Милли Меджлиса Валех Алескеров и другие официальные лица.