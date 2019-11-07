Очень жаль, что оппозиция, которая говорит о демократии и законах, предпочитает провокации, противостояния и столкновения с полицией, сказал в четверг Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Мирзазаде, комментируя решение партии "Мусават" провести 10 ноября незаконный пикет перед зданием Исполнительной власти Баку, передает Day.Az.

По его словам, оппозиция должна положить конец таким действиям, потому что этим не повысит политический имидж и не добьется своих целей: "Радикальной оппозиции, в том числе, партии "Мусават", нужен просто повод. У них нет ни предложений, связанных с проблемами страны, ни каких-либо программ, которые они могли бы предложить обществу. Они просто хотят присутствовать на повестке дня. Партии обычно стремятся к власти, поддержке общества, реализации своих предложений по развитию страны. Ничего этого у нынешней оппозиции нет".

Мирзазаде отметил, что информационно-коммуникационные технологии настолько развиты, что место проведения массовых акций значения не имеет: "Потому что, через телеканалы, сайты, и даже используя мобильный телефон, можно распространять происходящее не только по всему Азербайджану, но и в мире. Тем не менее, очень возможно, что получив поддержку извне, они пытаются таким образом проверить прочность Азербайджанского государства. Как бы то ни было, их действиям будет дана правовая оценка".

Напомним, что партия "Мусават" обратилась в Исполнительную власть Баку за разрешением на проведение 10 ноября акции перед Республиканским стадионом им. Тофига Бахрамова, на выходе станции метро "Дарнагюль" или стадионе "Мехсул".

ИВ Баку посчитала целесообразным проведение акции в поселке Локбатан. Руководство партии "Мусават" выразило протест, заявив, что направит предупредительное письмо о проведении пикета перед зданием городской Исполнительной власти 12 ноября в 15:00.