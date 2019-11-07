Для участия в муниципальных выборах, которые пройдут в Азербайджане 23 декабря, в ЦИК обратились 28 410 человек.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель структуры Мазахир Панахов.

По его словам, 14 846 кандидатов обратились в индивидуальном порядке,13 524 человек выдвинуты со стороны политических партий и 40 кандидатов обратились от инициативных групп.

Панахов добавил, что 17 509 человек взяли подписные листы, из них 2 419 затем вернули их.

Председатель ЦИК добавил, регистрацию в качестве кандидатов прошли 60 человек.