https://news.day.az/politics/1173559.html Для участия в муниципальных выборах в Азербайджане обратились свыше 28 тыс. человек
Для участия в муниципальных выборах в Азербайджане обратились свыше 28 тыс. человек
Для участия в муниципальных выборах, которые пройдут в Азербайджане 23 декабря, в ЦИК обратились 28 410 человек.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель структуры Мазахир Панахов.
По его словам, 14 846 кандидатов обратились в индивидуальном порядке,13 524 человек выдвинуты со стороны политических партий и 40 кандидатов обратились от инициативных групп.
Панахов добавил, что 17 509 человек взяли подписные листы, из них 2 419 затем вернули их.
Председатель ЦИК добавил, регистрацию в качестве кандидатов прошли 60 человек.
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