В Азербайджане в полной мере разделяют радость от принятия резолюции, которая позволит более эффективно противостоять таким безобразным явлениям, как установка памятника нацистскому преступнику Гарегину Нжде в Армении.

Об этом Day.Az сказал депутат Государственной Думы РФ, руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, Дмитрий Савельев, комментируя принятие Генассамблеей ООН проекта резолюции Росcии против героизации нацизма, неонацизма и устранения вызванных ими последствий, а также возведение памятника террористу Нжде.

Савельев отметил, что в последнее время очень часто происходят попытки переписать историю Второй мировой войны с целью очернения как российского государства, так и других стран, ранее входивших в Советский Союз.

"Многонациональный советский народ - это бесспорно народ-победитель, который невероятной ценой переломил ход войны, прогнал фашистов со своей территории, освободил практически всю Европу. Но сегодня у нас, наследников той Великой Победы, пытаются отобрать нашу память, более того - очернить наших славных предков. Это совершенно недопустимо. И я очень рад, что на недавнем заседании ГА ООН был принят российский проект резолюции о борьбе с "героизацией нацизма". Это большой шаг в сторону сохранения нашей общей истории. Я знаю, что в Азербайджане очень уважительно относятся к ветеранам Великой Отечественной войны, республика одной из первых присоединилась к акциям "Георгиевская лента" и "Бессмертный полк", мы вместе с коллегами из Милли Меджлиса каждый год участвуем в различных мероприятиях, призванных почтить память участников ВОВ. Я знаю, что депутаты Милли Меджлиса, как и российские коллеги, очень резко реагируют на попытки переписать историю Второй мировой, тем более за счет возвеличивания сомнительных исторических личностей, по уши замазанных в фашизме. Уверен, что в Азербайджане в полной мере разделяют радость от принятия резолюции, которая позволит более эффективно противостоять таким безобразным явлениям, как установка памятника нацистскому преступнику Гарегину Нжде в Армении", - добавил депутат.