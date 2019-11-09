Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в церемонии принятия военной присяги молодыми солдатами и Дне открытых дверей, проведенных по случаю Дня Государственного флага в одной из воинских частей, с участием родителей солдат и представителей общественности.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, руководство министерства, вначале возложив цветы к памятнику Общенационального лидера Гейдара Алиева, установленному на территории воинской части, почтили память великого лидера и шехидов, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность страны. Был исполнен Государственный гимн Азербайджана.

Затем в воинской части состоялась церемония принятия военной присяги молодыми солдатами. На плацу молодые солдаты зачитали клятву в верности Родине.

Распоряжение Президента Азербайджана "Об учреждении Дня Государственного Флага Азербайджана" было ещё раз доведено до сведения личного состава.

Выступая с праздничной речью, министр обороны рассказал о задачах, возложенные на армию Верховным главнокомандующим, и подчеркнул, что благодаря вниманию, заботе и прямому руководству Президента Азербайджана Ильхама Алиева, армия Азербайджана развивается усиленными темпами, имеются большие достижения в сфере повышения военной мощи страны.

Министр отметил, что наша армия оснащается современным вооружением и военной техникой, строятся и передаются в использование новые воинские части и жилые комплексы.

"Всё это позволяет нам сохранить высокий уровень боеспособности родов войск, воинских частей и подразделений, а также боевой и морально-психологической подготовки личного состава армии Азербайджана, усилить социальную защиту военнослужащих, повысить веру нашего народа в свою армию и скорейшее освобождение оккупированных земель, а также повышать мотивацию молодого поколения к прохождению военной службы. Каждый азербайджанский солдат должен постоянно повышать боевую подготовку, быть дисциплинированным, способным применять имеющееся у него в распоряжении вооружение и военную технику, готовым проявить смелость в боях против оккупантов.

Сила азербайджанской армии заключается в патриотизме, повышенном боевом настрое и духе, а также в высокой дисциплинированности и профессионализме личного состава", - отметил Закир Гасанов.

Министр, поздравив личный состав с Днем Государственного флага, пожелал ему успехов.

Церемония принятия присяги завершилась торжественным прохождением маршем личного состава перед трибуной.

Встретившись с родителями солдат, генерал-полковник Закир Гасанов ответил на вопросы, связанные с военной службой, дал указания соответствующим должностным лицам по решению ряда проблем.

Затем, в рамках Дня открытых дверей, министр обороны вместе с участниками осмотрел организованную в воинской части выставку "Исторических флагов Азербайджана".

Участникам мероприятия была дана подробная информация о государственных флагах Азербайджана, существовавших в различные периоды истории страны.

Мероприятие продолжилось концертной программой с участием ансамбля песни и танца Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова.

В завершении мероприятия руководство министерства обороны отобедало вместе с личным составом.

Отметим, что сегодня в Азербайджане отмечается День Государственного флага.

Согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева об учреждении Дня Государственного флага от 17 ноября 2009 года, ежегодно девятого ноября в Азербайджане отмечается День Государственного флага Азербайджана.