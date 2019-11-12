Министр иностранных дел России Сергей Лавров, находясь в Ереване с визитом, принял участие и выступил с речью на церемонии открытия выставки, приуроченной к 75-летию Победы и вкладу в нее армянского народа.

В своей речи глава МИД России, помимо всего прочего, намекнул армянской стороне, кому и чем она обязана, подчеркнув многовековую дружбу россиян и армян.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров неслучайно во время своего визита в Ереван подчеркнул, что Россия исторически на протяжении веков поддерживала Армению, сказал в беседе с Day.Az известный российский эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов.

По его мнению, это очевидный факт, и такие выводы должен делать любой армянин во всех концах света и, соответственно, благодарить русских за то, что армяне сохранились как нация. Однако именно с приходом нового руководства Армении в лице Никола Пашиняна и его команды, большая часть которой воспитана на соросовские деньги и пропагандирует западные ценности, появилась тенденция к переформатированию сознания армян.

"Цель - внедрить в сознание армян то, что Россия не тот друг, за которого себя выдает, и пора бы подыскать новых союзников. Армянский народ это уже проходил и пострадал ранее именно из-за своих элит. Россия, видя, что политики делают неправильные шаги, терпеливо намекает на то, что Армения без союзничества с Россией не выдержит мировую конкуренцию и может элементарно лишиться государственности. Совершенно очевидно, что Россия не бросит армянский народ в беде, но, в то же время, в Армении должны знать, что Москва не допустит глобальных ошибок со стороны ее руководства, которые могут привести к катастрофе. Пора забыть термин "Великая Армения" и научиться быть просто маленьким современным государством, стремящимся жить в мире с соседями и несущим благо для региона", - сказал Евгений Михайлов.

Лейла Таривердиева