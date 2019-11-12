https://news.day.az/politics/1174644.html На странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация в честь Дня конституции - ФОТО
На странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация в честь Дня конституции - ФОТО
На официальной странице Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация, посвященная 12 ноября - Дню конституции.
Об этом передает Day.Az.
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