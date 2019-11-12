"Да отойди же, вот, полицейские собираются!", "Вот, пришли! Нееет, всего лишь один человек.", "Не держите меня! Отпустите! Ой, простите, меня никто не держал.", "А где Ариф Гаджилы? Нет его?! А жаль...", "Смотрите, жених с невестой идут!"

Сегодня перед зданием Исполнительной власти города Баку небольшая группа членов партии "Мусават" попыталась провести несанкционированную акцию протеста.

Полиция на корню пресекла эту попытку.

Полиция задержала заместителей председателя партии "Мусават" Фараджа Керимли, Сахавета Солтанлы, председателя Сабаильского отделения партии Закира Исмаила, члена партии "Мусават" Яшара Турказера и других лиц.

Исполнительная власть города Баку не согласовала с активистами "Мусават" митинг 10 ноября ни в одном из трех заявленных ими мест и предложила провести акцию за чертой города. Тогда "Мусават" объявила о планах провести пикет 12 ноября перед зданием мэрии Баку. 9 ноября представители партии были вызваны в полицию, где их уведомили о недопустимости несогласованной акции и предупредили об арестах. Оппозиционеры назвали аргументы полицейских несостоятельными.

Напомним, что на внеочередном заседании "Мусават" было принято решение провести пикет, несмотря на запреты властей.

Около 15 часов дня перед зданием ИВ Баку собрались полицейские. Через несколько минут мусаватисты по одному решили подтягиваться к месту "эпохального события" - ведь именно так и не иначе председатель партии Ариф Гаджилы анонсировал незаконную акцию.

Он твердил, что всенепременно примет участие в акции и поведет за собой массы.

Хотя, согласно закону "О свободе собраний", количество участников пикета ограничено (50 человек), А.Гаджилы утверждал, что им все нипочем - именно "массы" запрудят центральные улицы города и озвучат свои требования.

А требования мусаватистов старые и обветшалые, как стены самого офиса партии.

А.Гаджилы так и не появился на акции - говорили, что его задержала дорожная полиция. Оказывается, великий кормчий "Мусават" нарушил правила дорожного движения.

Тем временем мусаватисты по одному двигались в сторону эпицентра событий, но "злые и беспощадные" полицейские со словами "Пожалуйста, отойдите в сторону, просим вас", "Просим вас, не нарушайте закон, благодарим" вежливо мешали замыслам революционно настроенных, но одиноких членов партии.

Проходили минуты в томительном ожидании развязки, ведь руководство "Мусават" в социальных сетях вот уже сколько дней расписывало картину маслом. Мол, полицейские в черных масках и пуленепробиваемых шлемах стройными рядами надвинутся на мусаватистов, будут массовые задержания, избиения. Что мусаватистов будут таскать за волосы, пинать и бить, а они, истинные борцы за демократию, права человека и благоденствие цивилизации, несмотря на адские боли и терзания, будут кричать о свободе, выборах и отставках.

Одним словом, "Мусават" обещал чуть ли не уличное шествие своих членов, а также сторонников, имя которым - легионы.

Ожидания не оправдались и на месте незаконной акции скучали полицейские вкупе с журналистами.

Журналистов было много, даже очень много, и большинство из них были феминами.

Именно их боевые кличи раздавались на месте, где журналистки то требовали отойти полицейских, - мешают же съемке и захвату удачных кадров - то кричали на стражей закона и пытались их пристыдить. Мол, как же не стыдно полицейским, что стоят ровным рядом перед ними, журналистками и не дают идти по выбранным им маршрутам.

Журналисты уже чуть ли не зевали от скуки, но тут произошло сразу несколько событий.

Сперва появились жених с невестой. Они, небрежно посмотрев на маленькую толпу, неспешно двинулись в сторону ворот Старого Города.

Потом две женщины попытались в унисон кричать о свободе собраний, но полицейские вежливо помешали им в их вербальных экзерсисах.

А в конце появился "живая легенда" оппозиционных тусовок и политических междусобойчиков Яшар Турказер, местный аналог Анатолия Вассермана. Приблизившись к полицейским, он недоуменно посмотрел по сторонам и стражи порядка, посадив героя-мусаватиста в машину, отвезли его подальше от Голгофы.

Акция закончилась пробежкой по подземному переходу, когда после боевого клича одной из журналисток "Ребята, а там мусаватиста задерживают!", все акулы пера и львы ротационных машин спешно кинулись в переход.

Увы, и там ничего существенного не происходило: несколько полицейских провожали почтенную матрону, помогая ей спускаться по лестнице.

Все, буквально все.

Так закончилась незаконная акция или попытка пикета партии "Мусават", где журналистов было в три раза больше привлеченных полицейских, где мельтешили камеры и смартфоны, где не было ни одного (!) факта применения силы со стороны стражей порядка.

Сегодняшний пикет стал реквиемом по "Мусават", где перед зданием Исполнительной власти Баку радикальная оппозиция устроила себе Голгофу, и сама себя высекла.

Акция стала сакральным финалом всех ура-большевистских и громких заявлений руководства "Мусават", никак не смирившейся с полным поражением на внутреннем политическом поле.

"Мусават" давно превратилась в индифферентный политический кружок, где в адрес руководства непрестанно звучат обвинения в бесхребетности, беспринципности и даже торговле членскими билетами, справками, удостоверяющими носителя в том, что якобы он настоящий мусаватист и ненавистник власти - потому и обладателя сего документа, если он решит уехать в одну из стран Евросоюза, следует непременно считать политическим беженцем.

И никаких гвоздей, твердит документ.

Хотя гвозди, хоть и иллюзорные есть.

Их руководство партии сегодня своей трагикомичной акцией заколотила в гроб "Мусават".

Эльчин Алыоглу,

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az