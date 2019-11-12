Незаконные действия партии "Мусават", и в целом подобных им элементов, оцениваются как попытки нарушить стабильность в Азербайджане, препятствовать общему развитию в стране.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) от правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Ильхам Мамедов, передает Day.Az.

Комментируя попытку партии "Мусават" провести сегодня незаконную акцию перед зданием Исполнительной власти города Баку, Мамедов сообщил, что очередной попыткой нарушить стабильность в стране оппозиция показала свой истинный, предательский облик. Эти люди, не имеющие на сегодня своего электората, требуют места для проведения митинга в центре города, в месте где больше всего скапливается народа, где отдыхают люди.

"Естественно, их намерения ясны. Из-за отсутствия электората, они хотят привлечь к себе интерес и выдать за своих сторонников людей, которые просто отдыхают там или идут по своим делам. Конечно же, это шоу не состоится, общество не поддерживает их", - сказал Мамедов.

Он подчеркнул, что Президент Ильхам Алиев действует исключительно в направлении улучшения социального благополучия людей, освобождения от оккупации территорий Азербайджана, улучшения условий жизни семей шехидов, инвалидов Карабахской войны, беженцев и вынужденных переселенцев.

"На днях в Милли Меджлисе велись обсуждения по поводу государственного бюджета на 2020 год. 39 процентов бюджета будет направлено на решение социальных проблем. В будущем году также предусмотрены меры по повышению пенсий, зарплат, социальных пособий, улучшению социального положения людей, крупная сумма выделена на решение социальных вопросов. Конечно же, поведение этих антинациональных элементов надо расценивать как попытку дестабилизировать ситуацию, препятствовать развитию в Азербайджане. Азербайджанский народ хорошо знает все это и хорошо помнит, в каком плачевном состоянии был Азербайджан во времена руководства нынешней оппозиции. Поэтому народ никогда не оказывал им поддержку и впредь не будет поддерживать организованные ими незаконные акции", - подчеркнул Мамедов.