Азербайджан очень умело и достойно справляется с любым давлением извне.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая Ильгара Аббасова, Мардана Джамалова, Азиза Азизова, Эльшада Гасанова, Рафига Гулиева в связи с назначением на должности глав исполнительной власти соответственно города Ширван, Зардабского района, Сураханского, Ясамальского, Хатаинского районов Баку.

"Без нашего участия, согласия в региональной плоскости не может быть реализована ни одна инициатива или проект. Конечно, в этом случае возрастает интерес к нам, в то же время могут возрасти и попытки оказания давления со стороны некоторых кругов. Правда, опыт последних 16 лет свидетельствует о том, что Азербайджан очень умело и достойно справляется с любым давлением извне", - отметил глава государства.

По его словам, нам удалось дать веский ответ нацеленным против нас всем этим стрелам, оружию. "Суть этого ответа заключается в том, что единство народа и власти - основной гарант сегодняшней стабильности и нашей независимой жизни. Но повторяю, молодежь непременно должна воспитываться и набираться опыта именно в духе патриотизма. Поэтому одна из целей последних кадровых реформ заключается в создании широких возможностей для молодежи, предоставление ей широкого поля деятельности, чтобы, с одной стороны, она набиралась опыта, а с другой, - вносила в дальнейшем вклад в наше общее дело", - сказал Президент Ильхам Алиев.