История с установкой в российском городе Армавир мемориальной таблички в честь пособника нацистов, "героя армянского народа" Гарегина Нжде, получила свое логическое завершение. Общественность Армавира давно требовала от властей города удалить табличку. Два года назад было направлено соответствующее обращение. Ранее власти и местное отделение "Союза армян России" пообещали в двухнедельный срок решить вопрос. Срок истек в понедельник, и так как обещание не было выполнено, общественность Армавира решила вопрос по-своему - депутат Армавирской городской думы Алексей Виноградов закрасил табличку черной краской.

"Установка памятников тем, кто замарался в сотрудничестве с Третьим рейхом, является оскорблением народа, воевавшего с немецко-фашистскими захватчиками. Если Гарегин Нжде - герой, то кто тогда те, кто устанавливает ему памятные доски?" - резонно заявил депутат Виноградов изданию "Красная весна".

Отметим, что посольство Армении в РФ уже выразило свое возмущение в связи с "актом вандализма" в Армавире. Как сообщает Интерфакс.ру, дипломаты предупредили, что такие действия могут привести к межнациональному напряжению и назвали это "проявлением самоуправства" и "актом вандализма".

Прокомментировать вопрос Day.Az попросил известного российского эксперта, главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко.

"Считаю, что депутат городской думы, который закрасил мемориальную табличку фашистского пособника Нжде, совершил гражданский поступок. Так он выразил свое отношение к тому, что на территории России идет установка мемориальных досок в память о человеке, который признан нацистским преступником", - сказал Коротченко, подчеркнув, что накануне 75-летия Победы Россия должна быть полностью очищена от любых памятных знаков, прославляющих фашистов и их пособников.

Мемориальная табличка в Армавире - это пока что, к счастью, единственный подобный факт, отметил наш собеседник. Прославление памяти фашистского коллаборанта, преступника Нжде, который готовил диверсантов и организовывал их засылку на территорию СССР для совершения терактов и других преступлений, недопустимо. Нжде - преступник, и никаких сомнений тут быть не может, заявил Игорь Коротченко.

"Армавирский депутат просто выразил свою гражданскую позицию. А тем, кто возмущается, могу лишь сказать: героизация фашистских пособников и палачей недопустима. Мне странно, что прокуратура не реагирует на то, что в Армавире уже несколько лет как установлена мемориальная табличка в честь нацистского преступника. Мне непонятна позиция прокуратуры, потому что против тех, кто установил эту мемориальную доску, должно было быть в соответствии с российским законодательством возбуждено уголовное дело. Эти люди должны были быть привлечены к уголовной ответственности за героизацию нацизма", - сказал российский эксперт.

Напомним, что во время Великой Отечественной войны Гарегин Нжде принимал участие в формировании Армянского легиона СС, подразделения которого были задействованы в боях против Советской Армии на Северном Кавказе, а позднее - на Западном фронте. За ним числится также участие в преступлениях против еврейского народа.

В 1948 г. Нжде был осужден за антисоветскую деятельность и пособничество нацистской Германии и приговорен к 25 годам тюремного заключения.

Лейла Таривердиева