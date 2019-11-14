В Европе одну за другой начали изобличать силы, создававшие машины брани и сквернословия, которые годами использовали некоторые антинациональные силы против Азербайджана. В принципе, сущность людей, которых радикальная оппозиция, с фальшивыми удостоверениями личности отправляла в Европу, была известна давно, более или менее были известны и их связи в Азербайджане. Это те, кто грызся из-за грантов от покровителей в Европе, а при удобном случае "отжимали" друг у друга объекты, обзываясь агентами и предателями.

Об этом сказал журналист Огтай Гаджимусалы, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, эти "лидеришки", использовавшие людей, которых они обманули и вывезли из Азербайджана в Европу по поддельным документам, содержали в невыносимых условиях, эксплуатировали своих жертв, а при необходимости, использовали в грязных целях против Азербайджана, посредством приспешников создали в Европе свой бизнес: "Очень странно, что эти барышники, за 5000-10000 евро обрекающие сынов и дочерей своей страны на страдания, в своих прямых эфирах разглагольствовали о любви к Родине. Маски с этих лжепатриотов сорвал бизнес политической эмиграции, которым они занимались. Эти политические дельцы, подставляли людей, доводили их до суицида, а потом бессовестно винили во всем власть. Теперь им придется ответить перед законом. В ходе вчерашних операций, проведенных полицией Германии в различных городах, были задержаны многие члены этой сети. Теперь слово за лидерами партий, утверждающими, что не выдают фальшивых документов", если, конечно, им есть что сказать..."

Отметим, что правоохранительные органы Германии задержали бывших членов оппозиционной партии Азербайджана. Арестованы 7 человек, которые входили в эту сеть.

В отношении задержанных членов преступной банды местные федеральные суды избрали меру пресечения в виде ареста сроком на 6 месяцев.