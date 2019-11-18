В столице Болгарии Софии 19-21 ноября пройдет 54-е пленарное заседание Генассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В заседании примут участие глава делегации азербайджанского парламента Эльдар Гулиев, члены делегации Ильхам Алиев, Жаля Алиева, Муса Гулиев, Айдын Мирзазаде, Афлатун Амашев.

Новость обновляется