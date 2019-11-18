https://news.day.az/politics/1176741.html Азербайджанские депутаты примут участие в заседании ПАЧЭС
Азербайджанские депутаты примут участие в заседании ПАЧЭС
В столице Болгарии Софии 19-21 ноября пройдет 54-е пленарное заседание Генассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В заседании примут участие глава делегации азербайджанского парламента Эльдар Гулиев, члены делегации Ильхам Алиев, Жаля Алиева, Муса Гулиев, Айдын Мирзазаде, Афлатун Амашев.
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