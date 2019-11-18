Всестороннее развитие Нахчыванской АР сегодня в центре внимания Президента Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), депутат Милли Меджлиса (парламент) Сиявуш Новрузов.

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