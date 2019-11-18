https://news.day.az/politics/1176875.html Развитие и безопасность Нахчывана в центре внимания главы государства - Сиявуш Новрузов
Развитие и безопасность Нахчывана в центре внимания главы государства - Сиявуш Новрузов
Всестороннее развитие Нахчыванской АР сегодня в центре внимания Президента Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), депутат Милли Меджлиса (парламент) Сиявуш Новрузов.
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