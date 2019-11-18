Разоблачение "эмигрантского бизнеса" пролило свет и на другой вопрос. Эта торговля от ПНФА Али Керимли и до Мусавата, показала, что люди, которые ведут в Азербайджане борьбу "за демократию", прячась в Европе под личиной "политических эмигрантов", - попросту дешевые торгаши.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал политический обозреватель Азер Хасрет.

"Естественно, что партии, которые скрываясь за ними, заняты политическими махинациями замешаны в этом деле. Так кого же могут "осчастливить" их "политические" устремления?!", - подчеркнул Азер Хасрет.

Напомним, что правоохранительные органы Германии задержали бывших членов одной из оппозиционных партий Азербайджана. Задержаны семь человек, входящие в преступную группировку. В отношении задержанных членов преступной банды местные федеральные суды избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на шесть месяцев.

Это экс-начальник исправительного учреждения Пенитенциарной системы Азербайджана Эльчин Акперов, председатель Европейского координационного совета (ЕКС) партии "Мусават", бывший глава ИВ Кельбаджарского района Ильхам Гасан, член партии Мусават, зампред ЕКС Мехти Халилбейли, активист партии "Мусават" Абдин Джавадов, брат экс-депутата Сабира Рустамханлы, руководитель центра интеграции "Leqat", бывший начальник полиции Аловсат Алиев, водитель Мехти Халилбейли Рашад Мамедов, член партии "Мусават" Эльшан Абдуллаев.

Было установлено, что арестованные, занимаясь "эмигрантским бизнесом" в Германии, подозреваются в переправке в Германию как минимум 20 человек, получая за эти услуги от трех до 10 тысяч евро.