Во влиятельной турецкой газете "Türkiye" опубликована обширная статья, посвященная деятельности Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.



Как передает Day.Az, в материале под названием "Что происходит в братской стране? Ветер перемен с Мехрибан Алиевой" отмечается, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев не остался равнодушным к голосу общественности. С назначением Мехрибан Алиевой на должность Первого вице-президента была словно нажата кнопка, запустившая перемены. Старые привычки были оставлены позади и начала проводиться совершенно иная, новая политика.



В своей статье автор пишет: "Азербайджан с его искусством, культурой, моральными ценностями, глубокой исторической и литературной базой является центром Кавказа. Азербайджан - это страна, территории которой оккупированы Арменией, страна, прошедшая через бесчисленные испытания. И несмотря на все трудности, Азербайджан сумел упорядочить систему государственного управления, сохранить традиции. Вопреки всем усилиям армянского лобби в мире, Азербайджан дал старт серьезным проектам, направленным на то, чтобы довести до мировой общественности всю правду об оккупацию своих земель. Политическая воля и принципиальная позиция Президента Ильхама Алиева ведут Азербайджан шаг за шагом к успеху в этом вопросе".



Азербайджан укрепился в экономическом плане и Президент Ильхам Алиев предпринимает все необходимые шаги для того, чтобы реформы в стране были последовательны, пишет автор материала. "Президент Ильхам Алиев начал в прямом смысле слова расширять политику, при которой власти прислушиваются к тому, каких именно изменений хочет общество. Большой и важный навык для политика и главы государства - уметь слышать медиа, в том числе социальные, голоса, идущие от народа и даже от самых крайних маргиналов, слышать их и слушать, узнавать о появляющихся недостатках и не давать использовать их силам, противостоящим стране", - отмечается в статье.



Пожилые чиновники, находящиеся у власти и управлявшие страной много лет, вызывали много протестов в стране. Важно открыть двери новому поколению и укрепить подходы, направленные на защиту национальных ценностей и самобытности в рамках современных реалий. Это особенно верно в отношении тех путей и методов, которые определила Мехрибан Алиева, назначенная на пост Первого вице-президента Азербайджана.



Мехрибан Алиева, возглавляющая Фонд Гейдара Алиева, завоевала авторитет в Европе и мире благодаря поддержке масштабных культурных и социальных проектов, говорится в статье.



Она продолжает прилагать усилия для борьбы с международными антиазербайджанскими лобби, приводя в страну ключевые международные проекты. Культурные проекты прорвали информационную блокаду, в которой находился Азербайджан. Взгляд на деятельность Мехрибан Алиевой на посту Первого вице-президента приведет нас к реальным результатам ее масштабной работы", - отмечает автор материала, добавляя, что Мехрибан Алиева обладает очень большим авторитетом в народе.



В статье подчеркивается, что выступая в качестве "мягкой, выслушивающей стороны" против полных ненависти группировок, выступающих с оппозиционных Президенту Ильхаму Алиеву позиций, Мехрибан Алиева вносит свой вклад в обеспечение общественно-политической стабильности в Азербайджане.



Азербайджан наглядно демонстрирует свой переход к новой модели реформ в последние месяцы, пишет издание. "Формируется новый подход в государственном управлении, когда на пенсию отправляются чиновники, про которых говорили, что "их уход просто невозможен", - говорится в статье.



"Некоторые главы районов своим отношением к народу, своей надменностью только увеличивали количество недовольных голосов, постепенно становившихся маргинальными. Этим маргинальные силы сулят Азербайджану страшные последствия. Понимая все это, Президент Ильхам Алиев запустил ветер перемен: он отправляет на пенсию людей со старым мышлением, противящихся обновлению. Он наказывает глав исполнительных властей и местных чиновников, отгораживающихся от граждан, вводит во власть молодое поколение, не запятнанное коррупцией", - пишет турецкий журналист.



В материале отмечается, что уважение, проявленные Мехрибан Алиевой к покойному президенту Абульфазу Эльчибею и его семье, рассматриваются как важный политический шаг с точки зрения социальной стабильности. "Ремонт дома покойного Эльчибея был встречен народом с симпатией. А тот факт, что Мехрибан Алиева взяла на себя все расходы, связанные с похоронами скончавшейся недавно вдовы экс-президента, показало, как Мехрибан Алиева относится к традициям и системе ценностей", - отмечает издание.



Турецкая газета подчеркивает, что еще одним знаковым событием стало то, что Мехрибан Алиева не оставила без внимания и случай, произошедший с Октаем Гюльалыевым, который был оппозиционным активистом. "Гюльалыев попал в тяжелую аварию. И несмотря на то, что он обвинял в произошедшем власти, по поручению Первого вице-президента Азербайджана он был отправлен на лечение в Турцию, все расходы на это покрыл Фонд Гейдара Алиева", - отмечается в статье.



Автор материала подчеркивает, что Азербайджан никогда не подставится под ветер турбулентности, как это случилось к примеру с Грузией или Украиной.



"С геостратегической точки зрения очевидно, что есть силы, которые пытаются задавить Азербайджан, видя какой путь прошла страна. В этом состоит причина регулярных провокаций, совершаемых Арменией, ее уловок, рассчитанных на возобновление военных действий. Рост напряженности и новая война создаст нужный большим силам фундамент для дестабилизации ситуации. Самым большим успехом Азербайджана станет то, несмотря на все это, страна продолжит проводить реформы - причем не чужими руками, а своими силами, силами своего народа", - подчеркивается в статье.