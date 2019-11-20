https://news.day.az/politics/1177552.html Новый посол Израиля едет в Азербайджан
Новый посол Израиля едет в Азербайджан
Новый посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик прибудет в Баку 21 ноября, сообщили в среду Trend в посольстве Израиля в стране, передает Day.Az.
Отметим, что он сменит Дана Става, который возглавлял дипломатическую миссию Израиля в Азербайджане с августа 2015 года.
Джордж Дик ранее работал на посту старшего советника генерального директора МИД Израиля Юваля Ротема.
Джордж Дик начал работу в министерстве в 2008 году, далее был заместителем руководителя миссии в Нигерии в 2009-2012 годы, заместителем главы израильской миссии в Норвегии - в 2012-2015 годы.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре