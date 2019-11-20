Газета "Грапарак" накануне распространила неприятную новость. В армяно-британских отношениях что-то не так, бьет тревогу издание. Дело в том, что на днях министр иностранных дел Армении принял временного поверенного в делах Великобритании Дэвида Морана. Это означает, что Великобритания снижает уровень своего представительства от посла в Армении до поверенного. "Это очень серьезный жест в дипломатии", - сказал газете источник в МИД, передает Day.Az.

Газета напомнила, что некоторое время назад послом Великобритании в Армении был назначен этнический армянин Алан Гогбашян, но затем Лондон аннулировал утвержденную кандидатуру. Эксперты утверждают, что ситуация с Великобританией имеет несколько аспектов: начиная с Амулсара до "флирта" властей Армении с Россией и президента Армена Саркисяна, который, можно сказать, был последним послом Армении в Великобритании. Арман Киракосян остался на этой должности всего 4-5 месяцев и не успел вручить верительные грамоты королеве.

"Уже фактически, полтора года, как у нас там нет посла. Такую ситуацию с важнейшей страной, имеющей блестящие отношения с Азербайджаном, нельзя назвать серьезной, если не сказать, что это дипломатический нонсенс", - отмечает газета.

Издание попыталось выяснить у пресс-секретаря МИД Анны Нагдалян, будет ли у Великобритании посол в Армении. Она сказала, что эти вопросы находятся в компетенции британской стороны, а что касается посла Армении в Великобритании, то получить ответ в течение двух дней не удалось.