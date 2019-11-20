Помощник Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов на своей странице в Facebook поделился статусом под заголовком "Почему и как была создана партия "Ени Азербайджан"? Day.Az со ссылкой на Trend предлагает вашему вниманию данный статус:

В одном из статусов, написанных мною некоторое время назад, я отметил, что Гейдар Алиев, который 20 января 1990 года, на следующий день после кровавых событий, учиненных в Баку советскими войсками, пришел в постоянное представительство страны в Москве и в открытой форме осудил зачинщиков этой трагедии - руководство СССР и Азербайджана, а в последующие дни, находясь под серьезным давлением Кремля, вернулся на родину - в Азербайджан. Правительство Аяза Муталибова не позволило ему жить в Баку и поэтому 22 июля 1990 года, то есть, всего через два дня после возвращения из Москвы, он покинул столицу и отправился в Нахчыван. В августе 1990 года благодарное население Нахчывана, выступив с инициативой, избрало Гейдара Алиева депутатом как Верховного Совета Азербайджанской ССР, так и Верховного Совета Нахчыванской АССР. На первой сессии Верховного Совета Нахчыванской АР, состоявшейся 17 ноября 1990 года, по инициативе Гейдара Алиева из названия Нахчыванской Автономной Советской Социалистической Республики были исключены слова "советская" и "социалистическая". Верховный Совет Нахчыванской АССР был переименован на Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной Республики. На первой сессии Верховного Меджлиса также было принято решение о принятии трехцветного флага Азербайджанской Демократической Республики со звездой и полумесяцем в качестве государственного флага Нахчыванской Автономной Республики и перед верховным органом власти Азербайджана был поднят вопрос о принятии аналогичных решений о государственных символах Азербайджанской Республики.

Эти исторические решения, принятые по инициативе Гейдара Алиева, и последующие процессы, осуществляемые на пути к независимости, в том числе, его избрание 3 сентября 1991 года председателем Верховного Меджлиса Нахчывана дают основание говорить, что в тот период с приходом Гейдара Алиева в Нахчыван центр национально-освободительного движения азербайджанского народа был перемещен из Баку в Нахчыван и лидером этого движения стал именно Гейдар Алиев. В дальнейших процессах последовательная и боевая гражданская позиция Гейдара Алиева, демонстрируемая им в качестве депутата, решительные выступления за независимость Азербайджана с трибуны парламента страны, эффективные предложения, способствующие решению общенациональных проблем, в скором времени превратили его в реального лидера национально-освободительного движения.

Перемещение центра национально-освободительного движения из Баку в Нахчыван и лидерство в движении такого опытного, выдающегося политического и государственного деятеля, как Гейдар Алиев, за короткий промежуток времени стали причиной большой концентрации в азербайджанском обществе вокруг идеи национального спасения. Так как все слои населения, в частности, передовая интеллигенция, даже большая часть активистов НФА, подвергшихся серьезному преследованию, сплотились вокруг Гейдара Алиева. Эта реальность привнесла в народное движение дух истинной организованности, последовательности и гражданского единства, азербайджанский народ с единого фронта стал выступать против режима Муталибова, целенаправленно действующего против национальной независимости. Гейдар Алиев, объединив вокруг себя под идеей национально-освободительного движения и представителей "демблока", сломив волю местного коммунистического правительства, добился принятия 18 октября Конституционного акта о независимости и назначения нового референдума по вопросу независимости. До этого Общенациональный лидер в своем выступлении на сессии Верховного Совета Азербайджана 7 марта 1991 года раньше всех выразил серьезный протест попытке азербайджанского руководства присоединиться к новому союзному договору, связанному с сохранением СССР, и однозначно заявил, что решительно против включения Азербайджана со стороны власти Муталибова в состав нового союза и проведения для этого специального референдума в республике.

Таким образом, как результат всех этих процессов, проект "договора по обновленному СССР", который так настоятельно пытались осуществить коммунисты, так и потерявшая авторитет местная коммуническая власть потерпели фиаско. Круги Народный фронт-Мусават, используя плачевное положение в стране коммунистического режима, вооруженным путем свергли руководство и захватили власть. В тот период руководители национально-демократического движения, действуя вопреки принципам свободы и демократии, норм национального единства и справедливых выборов, которые только зарождались в республике, совершили очень несправедливый поступок против заслуг в борьбе за демократию и национальную свободу такого опытного лидера, как Гейдар Алиев. 18 мая 1992 года во время выборов председателя Верховного Совета руководство НФА, несмотря на требования большой части депутатов и общественности страны, создали серьезные препятствия выдвижению кандидатуры Гейдара Алиева, даже созданию с ним связи из здания парламента. Они реализовали свои требования, озвучив бессмысленные антидемократические мнения о согласовании "избрания" председателем своего кандидата с какими-то девятью зарубежными государствами. В дальнейшем, после полного завоевания власти, считая Гейдара Алиева серьезным для себя соперником, отложив все свои важные дела, эти круги начали против него незаконную и антиконституционную борьбу, неоднократно пытались учинить в Нахчыване государственный переворот, физически уничтожить председателя Верховного Меджлиса. В период продлившейся всего год власти тандема НФА-Мусават, действующим недемократическими и антинациональными средствами, был нанесен большой удар по независимости, государственности Азербайджана, идее национально-гражданского единства, страна была доведена до грани гражданской войны. Группа патриотической интеллигенции, которая, открыто наблюдая за ожесточающимся с каждым днем в результате бездарной политики существующей власти гражданским противостоянием, раньше всех почувствовала приближение национального бедствия и поставила перед собой цель противостоять этому и 16 октября 1992 года направила обращение Гейдару Алиеву. В обращении интеллигенция обратилась к Гейдару Алиеву с просьбой выразить отношение к вопросу создания новой всенародной политической партии, которая способна объединить вокруг себя народ, все здравомыслящие силы в стране с целью вывода Азербайджана из катастрофического кризиса, которому он подвергся, а также вопросу руководства этой партией. На фоне заостряющегося с каждым днем в республике и постепенно приобретающего еще более катастрофическую ситуацию внутреннего общественно-политического и национального гражданского противостояния, конечно же, Гейдар Алиев, как лидер, любящий Азербайджан больше жизни, не мог оставить без ответа требования многочисленной интеллигенции, широких народных масс. Так и случилось, всего через неделю - 24 октября в газете "Сес" был опубликован ответ Гейдара Алиева на обращение интеллигенции страны. Это, в действительности, был не просто ответ, это была серьезная национальная программа деятельности, отражающая всесторонний анализ существующего катастрофического положения Азербайджана и указывающая пути выхода из него.

Хочу напомнить уважаемым читателям о последующих процессах: в городе Баку, который построил Гейдар Алиев, в котором почти все просторные залы заседаний были созданы по его инициативе, не дали возможности и не нашлось места для проведения съезда созданной им партии. Так что представители интеллигенции, те, кто создавал партию, собрались в холодный, морозный день 21 ноября в городе Нахчыван и учредили политическую организацию, названную партией "Ени Азербайджан" (ПЕА). Всего через 7 месяцев, в июне 1993 года по настоятельному требованию народа председатель общенародной партии, выдающийся лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев возвратился к политической власти. Его возвращением все здоровые силы, общественно-политический и духовный потенциал страны были мобилизованы вокруг власти и спасли Азербайджан от последующего неизбежного краха.

В 1993-2003 годах Гейдар Алиев, опираясь на народ как Президент Азербайджанской Республики, и как председатель ПЕА, - на кадровый потенциал своей партии, применяя свой богатый опыт государственности и дальновидную политику, осуществил очень решительное, мудрое, эффективное управление. Он обеспечил государственную независимость и национальное развитие Азербайджана, добился необратимости демократического государственного строительства, политического плюрализма, гражданского общества и норм рыночной экономики, вывел страну на путь динамичного развития и вписал свое имя в историю государственности нашего народа как основоположник и лидер независимого, демократического Азербайджанского государства.

Большие успехи, достигнутые в течение 16 лет после кончины великого лидера, выполненная титаническая работа, решительная политика, осуществляемая в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева, сегодня с удовлетворением воспринимается и полностью поддерживается азербайджанским народом. Результаты проводимых опросов показывают, что поддержка народа предоставляет Президенту страны и председателю ПЕА господину Ильхаму Алиеву всесторонние возможности для осуществления независимой, принципиальной и решительной политики, выражающей национальные интересы. Победить такого лидера и его победоносную партию не удавалось и впредь не удастся никакой силе, а тем более, нынешней радикальной оппозиции. В настоящее время партия "Ени Азербайджан" в соответствии с курсом политических реформ, выдвинутыми инициативами своего лидера и вызовами нынешнего периода в значительной степени обновила витрину партии, привлекла в свои ряды многочисленных инициативных и активных членов, новых интеллектуальных кадров, которые смогут представлять организацию во власти и в парламенте. Одним словом, партия "Ени Азербайджан", опираясь на политические традиции Общенационального лидера, последовательно продолжает курс "постоянного обновления, постоянного изменения и постоянного развития".

Так, история периода независимости, прожитый нами каждый день еще раз подтверждают мудрое изречение великого лидера - "Время расставляет все на свои места".