Премьер-министр Армении Никол Пашинян произвел очередной фурор в ходе встречи с представителями армянской общины в Армянской апостольской церкви Сорока Святых Младенцев в Милане.

Одна из присутствующих, Марина Меликсетян, представившаяся научным работником, работающим в Европейском онкологическом институте Милана, отметила, что обеспокоена проводимой действующим правительством Армении внешней и внутренней политикой. По ее словам, государственные институты разрушаются, ведется пропаганда ненависти, а в вопросе Нагорного Карабаха нет стратегии. "Призываю ваше руководство и вас лично уйти в отставку", - сказала женщина.

Как передает Day.Az, об этом пишет "Голос Армении".

Издание отмечает, что премьер, находясь в Армянской апостольской церкви Сорока Святых Младенцев, сравнил себя с Иисусом Христом, который выгнал менял из храма.