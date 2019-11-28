https://news.day.az/politics/1180304.html Президент Ильхам Алиев предоставил Литвину Абасову персональную пенсию Президента Азербайджана
Президент Ильхам Алиев предоставил Литвину Абасову персональную пенсию Президента Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о предоставлении Литвину Абасову персональной пенсии Президента Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, за продолжительную эффективную деятельность в строительной сфере Азербайджана Литвину Ибиш оглу Абасову предоставляется персональная пенсия Президента Азербайджана.
Кабинету министров поручается решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
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