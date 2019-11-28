Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о предоставлении Литвину Абасову персональной пенсии Президента Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, за продолжительную эффективную деятельность в строительной сфере Азербайджана Литвину Ибиш оглу Абасову предоставляется персональная пенсия Президента Азербайджана.

Кабинету министров поручается решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.