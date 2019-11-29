В Азербайджане начинается процесс выдачи избирателям открепительного удостоверения (для голосования) в связи с назначенными на 23 декабря муниципальными выборами, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выдача участковыми избирательными комиссиями открепительного удостоверения (для голосования) должна быть осуществлена минимум за 24, максимум - за 3 дня (24-3) до дня голосования, то есть с 29 ноября по 20 декабря 2019 года включительно.

Срок передачи открепительных удостоверений окружными избирательными комиссиями истек 28 ноября. Открепительные удостоверения передаются окружными избирательными комиссиями участковым избирательным комиссиям за 45-25 дней до дня голосования, то есть с восьмого ноября до 28 ноября 2019 года включительно.

Отметим, что для участия в муниципальных выборах обратились более 42 тысяч человек.