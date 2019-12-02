https://news.day.az/politics/1181194.html Сегодня парламент Азербайджана рассмотрит вопрос о самороспуске
Сегодня парламент Азербайджана рассмотрит вопрос о самороспуске
Сегодня состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Повестка дня заседания включает в себя только один вопрос.
Депутаты обсудят обращение депутатов, представляющих партию "Ени Азербайджан" (ПЕА), в связи с роспуском парламента.
Отметим, что ранее состоялось заседание Политсовета ПЕА, на котором представляющим партию депутатам было рекомендовано выступить в парламенте с инициативой о роспуске Милли Меджлиса. Также было принято решение о направлении в Милли Меджлис обращения по данному поводу.
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