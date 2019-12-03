Азербайджан - единственная страна на Южном Кавказе проводящая независимую политику. В мире много стран, но для проведения встреч, рассчитанных на сотрудничество, уменьшение рисков и безопасность планеты, НАТО и Россия выбирают именно Азербайджан. Проведение таких встреч в Баку, которых с интересом ожидает мир, вселяет неподдельное чувство гордости.

В рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" политолог Заур Мамедов сказал Trend, что, единственная страна на Южном Кавказе, которая не зависит ни от кого, проводит независимую политику и, несмотря ни на чье военное, политическое или экономическое давление, идет своим путем, - это Азербайджан: "Проведение встреч в столице Азербайджана - Баку военными высокого ранга России и НАТО на протяжении нескольких лет - безусловно, знак доверия к Азербайджану и главе его государства", передает Day.Az.

Напомним, что 26 ноября в Баку состоялась встреча между начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым и председателем Военного комитета НАТО, главным маршалом авиации сэром Стюартом Пичем.

В ходе встречи была обсуждена ситуация в сфере европейской безопасности, меры по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения НАТО-Россия, в том числе, вопрос возобновления диалога военных экспертов. Стороны также обсудили ситуацию в кризисных регионах мира.