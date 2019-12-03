https://news.day.az/politics/1181872.html Президент Ильхам Алиев назначил Эльбруса Исаева ректором Нахчыванского госуниверситета
Президент Ильхам Алиев назначил Эльбруса Исаева ректором Нахчыванского госуниверситета
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о назначении Эльбруса Салех оглу Исаева ректором Нахчыванского государственного университета.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Другим распоряжением главы государства Салех Гейдар оглу Магеррамов освобожден от должности ректора Нахчыванского государственного университета.
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