Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о назначении Эльбруса Салех оглу Исаева ректором Нахчыванского государственного университета.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Другим распоряжением главы государства Салех Гейдар оглу Магеррамов освобожден от должности ректора Нахчыванского государственного университета.