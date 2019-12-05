Распоряжение Президента Ильхама Алиева о роспуске Милли Меджлиса (парламента) пятого созыва является продолжением его курса, направленного на улучшение качества жизни азербайджанского народа. Такое мнение высказал Trend известный российский политический эксперт Евгений Михайлов, передает Day.Az.

"Полагаю, прежде всего, курс на обновление парламента и замену чиновников старой формации однозначно приведет в политику и на руководящие должности в правительстве так называемую "свежую кровь"- более молодых политиков, которые смогут чутко реагировать на все мировые изменения и вовремя ориентироваться для того, что бы правильно выстраивать государственное планирование, достигать задач, поставленных Президентом страны. На мой взгляд, глава Азербайджанского государства Ильхам Алиев чутко уловил тенденции и чаяния своего народа, принял кардинальные решения для реструктуризации государственного управления. Уверен, что этот важный шаг в области законодательства даст положительные результаты и станет продолжением масштабной политики реформирования, которая осуществляется в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева. Глава государства проводит выверенную и дальновидную политику, которая опирается на национальные интересы граждан Азербайджана", - заявил известный эксперт.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана пятого созыва.

Кроме того, согласно документу, внеочередные парламентские выборы в Азербайджане пройдут 9 февраля 2020 года.

Напомним, что накануне на состоявшемся сегодня заседании Пленума Конституционного суда Азербайджана был рассмотрен запрос Президента Азербайджанской Республики о соответствии роспуска Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Конституции Азербайджанской Республики на основе Постановления Милли Меджлиса Азербайджанской Республики "Об обращении к Президенту Азербайджанской Республики в связи с назначением внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики" от 2 декабря 2019 года.

По итогам заседания Пленум Конституционного суда постановил, что роспуск Милли Меджлиса соответствует Конституции страны.

Ранее Милли Меджлис (парламент) принял обращение к Президенту Азербайджана о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов.

Проект обращения был поставлен на голосование и принят 99 голосами.

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана состоит из 125 депутатов, которые избираются по мажоритарной системе.