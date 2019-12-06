Кадровые и структурные реформы, проводимые под руководством Президента Ильхама Алиева, рассчитаны на дальнейшее гибкое и динамичное управление. С этой точки зрения Милли Меджлис тоже должен соответствовать этой политике. Об этом сказала Trend депутат от правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Сона Алиева, передает Day.Az.

Депутат отметила, что в законодательном органе необходимо провести кадровые реформы: "Парламенту Азербайджана нужна молодежь, отвечающая призывам инновационного управления. Одним из главных условий является общение с народом, избирателями, непосредственное знакомство с проблемами, решение поднятых вопросов на местах, поэтому наличие в составе Милли Меджлиса активных, динамичных и опытных кадров стало важным условием эффективности его дальнейшей деятельности".

Алиева добавила, что реализуемые во всех сферах Азербайджана реформы, в том числе, структурные и кадровые, приветствуются обществом: "Считаю, что с этой точки зрения проведение реформ в парламенте и обновление законодательного органа может стать их логическим продолжением".

Отметим, что девятого февраля 2020 года в Азербайджане будут проведены внеочередные выборы в Милли Меджлис (парламент).