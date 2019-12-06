https://news.day.az/politics/1182787.html Али Ахмедов: ПЕА сумеет сохранить свое преимущество в парламенте
Али Ахмедов: ПЕА сумеет сохранить свое преимущество в парламенте
Правящая партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) сможет сохранить свое преимущество в парламенте.
Об этом сказал вице-премьер, зампредседателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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