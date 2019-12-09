Официальный Баку рассчитывает в течение ближайших 2-3 лет завершить процесс демаркации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, заявил замминистра иностранных дел Халаф Халафов журналистам в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, с российской стороной вопросы демаркации границы успешно продолжаются.

"В ноябре было заседание в Москве, и были определены новые планы. Можно сказать, что в этом направлении за последние 2-3 года выполнено 30-40% работ ", - сказал Халафов

Замминистра отметил, что в рамках данных работ у азербайджанской и российской сторон имеется полное понимание.

" Ожидается, что в течение 2-3 лет завершится процесс демаркации границы с Российской Федерацией ", - заявил замминистра.

Отметим, что последнее заседание совместной азербайджано-российской демаркационной комиссии состоялось 27-29 ноября в Москве, на нем стороны утвердили план работы на 2020 год.