Проведено очередное еженедельное собрание правления "Белой партии".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель партии Турал Аббаслы. По его словам, одним из основных вопросов, стоящих на повестке дня, стало обсуждение решения участия партии во внеочередных парламентских выборах.

"Собрание прошло в условии напряженного и всестороннего анализа и обсуждений в этом направлении. Таким образом, согласно единогласному решению членов правления, "Белая партия" примет участие во внеочередных парламентских выборах девятого февраля 2020 года. Согласно предварительным подсчетам, партию на этих выборах будут представлять 25 кандидатов. Возможно, что в процессе это число может измениться", - сказал Аббаслы.

Отметим, что девятого февраля 2020 года в Азербайджане состоятся внеочередные парламентские выборы.