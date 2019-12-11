https://news.day.az/politics/1184470.html ЦИК Азербайджана рассмотрел обращения ряда партий для участия во внеочередных парламентских выборах
ЦИК Азербайджана рассмотрел обращения ряда партий для участия во внеочередных парламентских выборах
На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) были рассмотрены обращения ряда политических партий, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Среди них обращения в связи с регистрацией полномочных представителей правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), партии "Умид" и партии "Гражданской солидарности".
После обсуждений обращения были вынесены на голосование и приняты.
Отметим, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане будут проведены 9 февраля 2020 года.
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