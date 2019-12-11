На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) были рассмотрены обращения ряда политических партий, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Среди них обращения в связи с регистрацией полномочных представителей правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), партии "Умид" и партии "Гражданской солидарности".

После обсуждений обращения были вынесены на голосование и приняты.

Отметим, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане будут проведены 9 февраля 2020 года.