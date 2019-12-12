Армения, которая удерживает под оккупацией 20 процентов азербайджанских территорий, представила в Генассамблею ООН резолюцию в связи с Международным днем шахмат, включив в нее пункты "спорт для развития и мира: построим мирный и лучший мир с олимпийской и спортивной целью" и "культура мира". Проект резолюции нацелен на то, чтобы призвать человечество к миру, интеллектуальной и духовной солидарности.

Об этом говорится в заявлении, распространенном руководителем Азербайджанской общины Нагорно-карабахского региона Азербайджана Туралом Гянджалиевым, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Как видно, Армения и в этот раз пытается преподнести себя миру как "сторонницу мира и солидарности". В действительно же это говорит о фальшивой, двуличной, грязной сущности армянской власти, скрывающейся под завесой высоких ценностей. По какому праву Армения, по вине которой погибли тысячи наших соотечественников, оккупировавшая 20 процентов азербайджанских земель, удерживающая в плену под ужасными пытками сотни наших соотечественников, изгнавшая с родных земель более одного миллиона азербайджанцев и осуществившая этническую чистку, говорит о мире и солидарности, и пытается превратить шахматы в средство достижения своих грязных целей?" - говорится в заявлении.

Гянджалиев напоминает, что в Карабахском регионе Азербайджана существовали большие шахматные традиции: "Только в шахматных школах Кельбаджара и Шуши этой игре обучались тысячи представителей молодежи, одним из которых был и я. В результате армянской оккупации было разрушено здание шахматной школы в Шуше и в других местах в Карабахе. Рассуждения Армении о высоких ценностях, когда она сломала не только судьбы людей, но и уничтожила прекрасные традиции спорта, центры культуры, вызывают чувство омерзения. Неужели армянские власти полагают, что мировое сообщество так легко поведется на этот обман?! Разве не смехотворно то, что Армения, которая ни во что не ставит резолюции такой авторитетной организации, как СБ ООН, сейчас распространяет в этой организации документ в связи Днем шахмат?! Мировое сообщество должно узнать истинную сущность захватнической Армении, и понять, что такие высокие ценности, как мир и солидарность, чужды тем, кто находится у власти в этой стране".

В отличие от Армении, Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджана после возвращения на родные земли, в условиях справедливого и постоянного мирного совместного проживания двух общин в рамках международно признанных границ Азербайджана, восстановит уничтоженные шахматные традиции, свидетелем чего будет весь мир, подчеркивает глава азербайджанской общины.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.