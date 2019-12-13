https://news.day.az/politics/1185035.html США приветствуют решение Азербайджана пригласить международных наблюдателей на выборы
США приветствуют решение Азербайджана пригласить международных наблюдателей на выборы
Поддерживаю решение правительства пригласить представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ)ОБСЕ и ПА ОБСЕ наблюдать за ходом внеочередных парламентских выборов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер журналистам в пятницу.
Американский посол отметил, что свободные и демократические выборы могут позволить продвинуть Азербайджан вперед.
Посол США также выразил надежду на то что, среди новых лиц в парламенте нового созыва будет больше женщин, включая женщин-предпринимателей.
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