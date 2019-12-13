Заместитель руководителя партии "Мусават" Сахавет Солтанлы резко высказался в адрес председателя ПНФА Али Керимли, призывающего бойкотировать внеочередные парламентские выборы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В своей публикации в Facebook он написал, что внимание привлекают главные аргументы, которые Али Керимли приводит в связи с решением о выборах. Он добавил, что в любом случае, отсутствие единой позиции у оппозиции - явление нехорошее: "Не собираюсь вступать в дискуссию, поскольку взаимные обвинения по принятым решениям - пустая трата времени. То, что я хочу сказать, связано не с самими решениями. Но я считаю, что их обоснование стоит оспорить. Али Керимли говорит, что они как Национальный совет, (т.н. "Национальный совет" - ред.) потому приняли решение о "бойкоте", что этого хотел народ. Поскольку народ решил "бойкотировать" выборы, они приняли решение о "бойкоте". Али Керимли также отметил, что не народ согласился с их решением о "бойкоте", но они приняли такое решение, согласившись с волей народа. Думаю, эти слова, вроде ласкающие слух, требуют серьезного обсуждения".

По мнению Солтанлы, главный вопрос, который следует отметить, соответствует ли ключевой аргумент базовым функциям политических организаций и лидеров: "Главная задача политических лидеров, организаций - вести за собой народ в верном направлении. Народ должен следовать за лидером. Если мы - политические организации - будем следовать за народом, то для чего мы ему нужны?! Разве не те зовутся лидерами, кто ведет за собой народ?! Теоретически это так. Мы не должны говорить, что "народ так считает, и потому принято такое решение".

По словам оппозиционера, позиция Керимли напоминает попытку переложить ответственность на народ.

"Другое дело, что мнение народа формируют общественно активные люди, большинство которых поддерживает участие в выборах. Но, если люди и партии, которые должны брать ответственность на себя, начнут говорить, что поддерживают решения народа, то не будет ли это расцениваться как то, что они перекладывают ответственность с себя на народ? Думаю, что участие в выборах на данном этапе больше соответствует интересам народа и политических партий", - считает Солтанлы.