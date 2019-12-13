Правящая партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) выступила с инициативой проведения внеочередных парламентских выборов с целью поддержки успешных реформ в стране. Как видно и из печати, к этим выборам проявляется большой интерес и внимание.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Ильхам Мамедов. Он сообщил, что свыше 40 из 50 политических партий, действующих в стране, уже заявили, что примут участие в выборах, передает Day.Az.

"Но некая ничтожная организация, именующая себя "Национальным советом", выступающая с лозунгами и платформой 30-летней давности, крайне отстающая от современного темпа развития, якобы бойкотирует эти выборы. Возникает вопрос, неужели можно считать мнение этих хилых "сил", называющих себя оппозицией, мерилом демократического да и общего развития страны?! Неужели они думают, что выходя на улицы с обыденными лозунгами, они заботятся о стране, представляют себя настоящей оппозицией? Они не учитывают, что за прошедшие 30 лет в мире изменилась политическая обстановка, изменились взгляды людей и улучшилась их жизнь. Им кажется, что если они не примут участие в выборах, то они как бы не состоятся. Вот большинство партий принимает участие, а т.н. "Национальный совет" по своим соображениям бойкотирует выборы. Как это так?", - сказал Мамедов.

Он подчеркнул, что на самом деле организация таким образом пытается скрыть свои неудачи.

"Со дня образования "Национальный совет" лишен поддержки народа. Сегодня этот "совет" не имеет социальной базы, не может найти для выдвижения кандидатов, не имеет потенциала для участия в выборах. Поэтому озвучивают такие нелепые высказывания, чтобы скрыть свою безысходность. С другой стороны, они, как водится, хотят бросить тень на демократические процессы в Азербайджане, действуя по поручению своих покровителей из-за рубежа", - отметил Мамедов.

Он добавил, что реформы, проводимые Президентом Ильхамом Алиевым, нацелены на благополучие как сегодня, так и в будущем.

"У граждан есть избирательное право и они проголосуют за того кандидата, которого посчитают достойным. А народ знает за кого надо голосовать, чтобы обеспечить свое будущее, развитие страны. Никто не может вмешиваться в избирательный процесс. В стране всегда обеспечивалось проведение прозрачных и демократических выборов. Но некоторые люди излагают абсурдные мысли о выборах и якобы бойкотируют их. Это просто бессмысленные фантазии", - подчеркнул Ильхам Мамедов.

Отметим, что девятого февраля 2020 года в Азербайджане будут проведены внеочередные парламентские выборы. Небольшая оппозиционная группа, называющая себя "Национальным советом" демократических сил, призывает к их бойкоту.