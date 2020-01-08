Премьер-министр Азербайджана Али Асадов выразил соболезнования премьер-министру Украины Алексею Гончаруку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Кабинет министров, в письме с соболезнованиями говорится:

"Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" близ Тегерана. В связи с этой трагедией выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших".

Али Асадов также направил письмо с соболезнованиями первому вице-президенту Ирана Эсхаку Джахангири.

"Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" близ Тегерана. В связи с этой трагедией выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших. Аллах рехмет элясин!", - говорится в письме с соболезнованиями.