Ликвидация Черного города и создание на его месте экологически чистого Белого города - наша очередная историческая заслуга.

Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая Анара Гулиева в связи с назначением на должность председателя Государственного комитета градостроительства и архитектуры, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Назначаю вас на должность председателя Государственного комитета градостроительства и архитектуры. В настоящее время вы работаете в должности первого заместителя председателя. Это - оказанное вам большое доверие и большая ответственность для вас, потому что по моему поручению функции Государственного комитета градостроительства и архитектуры расширены. В настоящее время этому комитету принадлежит особая роль и важное значение в организации принципов градостроительства и архитектуры на современных основах", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Баку сформировался в период царской России и в советское время как промышленный город.

"Естественно, широкомасштабное развитие промышленности очень негативно отразилось на экологическом состоянии нашего города. Несколько лет назад по моему указанию в Баку был дан старт широкомасштабным работам по реконструкции и благоустройству. Задача состояла в том, чтобы превратить Баку в город парков и скверов, и мы добиваемся этого. Сегодня это видят жители Баку и отмечают зарубежные гости. Места и предприятия, сильно загрязняющие экологию в Баку, уже ликвидируются. На их месте создаются новые общественные зоны, соответствующие современным правилам градостроительства. В первую очередь, мы уделили внимание вопросу озеленения Бибиэйбатской бухты, осушения и очистки нефтяных запруд. Бибиэйбатская бухта, которая в свое время представляла картину экологического бедствия, сегодня является зоной озеленения, парков. Там созданы спортивный городок, в том числе Дворец водных видов спорта, другая спортивная инфраструктура и инфраструктура отдыха", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что с другой стороны атмосферу в Баку загрязняла Балаханская свалка.

"Мы десятилетиями сталкивались с этой горькой реальностью. Дым сжигаемого там мусора отравлял небо над нашим городом. Мы очистили и это место, построен современный мусоросжигательный завод, полигон. Там уже давно организован процесс сортировки бытовых отходов, и эта зона стала уже экологически чистой. Огромное значение имеет также проект очистки расположенного в непосредственной близости к этой территории озера Беюкшор. Там тоже когда-то была зона экологического бедствия, потому что в советское время туда сбрасывались как канализационные, так и пластовые воды, в то же время оно использовалось как нефтехранилище под открытым небом. Считаю, что очистка одной части озера Беюкшор является историческим событием для города. В настоящее время там проложен бульвар протяженностью один километр, на озеро садятся птицы. Это говорит о полном обеспечении чистоты. Могу перечислить и другие участки. Одним из них является Черный город. Сегодня некоторые забывают, что проезжая оттуда на автомобилях, мы поднимали стекла, так как невозможно было вынести этот дым и смрад. Мы превратили Черный город в Белый город. Считаю, что это тоже является одним из крупнейших проектов градостроительства в мировом масштабе, отвечающих современным стандартам. Там уже возводятся многоквартирные дома, создаются общественные зоны. Ликвидация Черного города и создание на его месте экологически чистого Белого города - наша очередная историческая заслуга", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что очень тяжело было жить на территории, именуемой "Советская".

"То есть, старые строения, находившиеся одно в другом, оказывали очень негативное влияние на экологическое состояние, в то же время создавали большие проблемы для проживавших там людей и транспорта. Ширина дорог составляла 2-3 метра. Проделав большую работу, мы переселили оттуда граждан с выплатой компенсации. Некоторым были предоставлены новые дома, другим - денежное обеспечение. Действующий сейчас там Центральный парк является одним из самых красивых в мире. Все это является частью проделанной работы. Для того, чтобы перечислить всю работу, потребуются дни. Проделанная работа доказывает, какое большое внимание уделяется развитию города Баку, очистке его воздуха и, в конечном итоге, комфортной жизни граждан. Сейчас Бакинский бульвар является красивым национальным парком протяженностью 15 километров. В свое время его протяженность составляла всего 3 километра. Расположенные там вышедшие из строя и полуразрушенные строения были снесены, созданы условия для людей. Поэтому в деятельности Комитета градостроительства и архитектуры, в первую очередь, должны учитываться именно эти факторы. Удобство граждан, реализация экологически чистых проектов и полное соблюдение правил градостроительства должны стать основными принципами", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что к сожалению, в прежние времена правила градостроительства порой грубо нарушались.

"В различных местах Баку возводились неуклюжие и уродливые здания, противоречившие нашему историческому прошлому, не отвечавшие никакому архитектурному стандарту. Эти здания строились так, что уродовали общую картину, при этом никакие коэффициенты градостроительства не учитывались. В последнее время по моему указанию, особенно в результате смены руководства Комитета градостроительства и архитектуры, началось соблюдение данных правил. Это должны учитывать и бизнесмены. Баку - наше историческое достояние. Мы не можем позволить уничтожить прошлое нашего города или же поставить под сомнение его будущее ради какой-то корысти, алчности. Такого категорически не будет. Всем бизнес-кругам, компаниям, занимающимся строительством, следует знать, что практике строительства где попало зданий, домов уже положен конец. Все дома, здания должны строиться в соответствии с правилами градостроительства, архитектурным обликом Баку. Поэтому данному вопросу необходимо уделить очень большое внимание", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что отныне город Баку должен развиваться только на основе Генерального плана.

"В Баку не должно быть построено ни одного здания, не отвечающего Генеральному плану. Комитету предоставлены новые функции, и без его согласия не может быть построено ни одного здания. Органы исполнительной власти районов не могут давать разрешения на строительство какого-либо здания, не получив согласия Комитета. Вы должны очень эффективно использовать эти функции. У вас должны быть мониторинговые группы не только в Баку и крупных городах, но и по всей стране. Потому что порой захватываются земли, на которых поспешно возводятся здания. Затем эти здания и дома какими-то незаконными путями документируются, и мы оказываемся перед фактом. Поэтому должны быть мониторинговые группы. Еще раз поручаю всем местным исполнительным органам, что без заключения Государственного комитета градостроительства и архитектуры не может быть построено ни одного здания. Мы должны положить этому конец", - сказал глава государства.