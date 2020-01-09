Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза, сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны.

С позиций, расположенных в селe Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, и на безымянных высотах на территории Иджеванского и Красносельского районов Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Фарахли, Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селe Гейали и на безымянных высотах на территории Гедабейского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Аджарлы, Юсифджанлы Агдамского района, Кюрдляр Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.