Армения снова смешит мир. В Ереване, как сообщают армянские СМИ, разработана программа масштабной репатриации.

Депутат от фракции "Мой Шаг", член парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Сисак Габиелян опубликовал пост в Facebook, рассказав о новом проекте, призванном увеличить число репатриантов. "Нулевые налоги на личные вещи и автомобили. Как говорится, собираемся с семьей, забираем вещи и возвращаемся на нашу любимую родину..." - бодро написал парламентарий.

Согласно проекту, для желающих вернуться или переехать на место жительства в Армению армян предусмотрены всяческие льготы. В Ереване ожидают, что в результате реализации программы в Армению хлынут потоки соплеменников.

Между тем, по данным с сайта госдепартамента США, в 2018 году 110,725 граждан подали заявки на участие в лотереях игровых виз США или "Green Card", что на 14.336 больше, чем в 2017 году и на 38.871 больше аналогичных заявок 2016 года. То есть за два года число желающих бежать из Армении выросло почти на треть.

По официальной статистике только в 2018 году из Армении эмигрировало 18,5 тысячи человек. По состоянию на октябрь 2019 года население Армении сократилось еще на 11,7 тысячи человек. Демографы уже говорят о реальном демографическом кризисе в стране, где в минувшем году был зарегистрирован самый низкий показатель численности населения за годы независимости - 2 млн. 965 тысяч человек. С 1992 года население Армении сократилось почти на 700 тысяч человек. По неофициальным же данным, число жителей Армении еле дотягивает до 2 миллионов, а сокращение населения за годы независимости превысило миллион человек.

Пашиняновская программа репатриации рассчитана на то, чтобы заполнить образовавшиеся пустоты армянами диаспоры, однако эксперты сомневаются в возможности ее реализации, даже несмотря на многочисленные льготы. Более того, граждане страны с почти 50-процентой бедностью вряд ли поймут свои власти, предоставляющие не бедствующим репатриантам льготы, о которых первые не могли и мечтать.

Зульфугар Ибрагимов