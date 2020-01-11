Азербайджан попал в список "лучших стран 2019 года", который составлен медиа-компанией "U.S. News & World Report", BAV Group и The Wharton School of the University of Pennsylvania, сообщает в субботу Trend со ссылкой на usnews.com, передает Day.Az.

В целом, в список, который включает рейтинги по разным категориям, попали 80 стран.

Азербайджан занял 35-е место по темпу экономического развития, 45-е - по мощи.

Первые пять мест в рейтинге занимают такие страны, как Швейцария, Япония, Канада, Германия и Великобритания.

Напомним, что американский новостной журнал из Вашингтона U.S. News & World Report ежегодно составляет свои рейтинги стран, оценивая государства по таким критериям, как культурное влияние, развитие предпринимательства, открытость для бизнеса, качество жизни и другим.